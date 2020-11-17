"RCEP ile Çin etki alanını genişletecek"
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"RCEP ile Çin etki alanını genişletecek"

17.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:11

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasıyla Çin'in etki alanının genişleyeceğini söyleyen Ekonomist Dr. Öğr. Üyesi Ali Orhan Yalçınkaya, "Böylece Çin'in 'deniz aşırı pazarlara ve teknolojiye olan bağımlılığının azalacağı' bekleniyor" dedi.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasıyla Çin'in etki alanının genişleyeceğini söyleyen Ekonomist Dr. Öğr. Üyesi Ali Orhan Yalçınkaya, "Böylece Çin'in 'deniz aşırı pazarlara ve teknolojiye olan bağımlılığının azalacağı' bekleniyor" dedi.

İstanbul Arel Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Orhan Yalçınkaya, 10 Güneydoğu Asya ülkesinin dışında, Güney Kore, Çin, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan oluşan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üzerine açıklamalar yaptı.

26.2 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ KAPSIYOR

Dr. Öğr. Üyesi Ali Orhan Yalçınkaya, "Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklık diye çevirebileceğimiz RCEP anlaşması Doğu Asya bölgesinde 15 ülkeyi, 2,2 milyarlık bir nüfusu ve 26.2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü kapsamaktadır. 26.2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğün küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 30'una karşılık geldiğini, küresel ticaretin ise yaklaşık yüzde 28'ini kapsayacağını belirtmek gerekiyor. Öngörüler RCEP anlaşmasının 2030 yılında küresel GSYH'nin yüzde 50'sini oluşturacağı yönünde" diye konuştu.

ÇİN'İN BAĞIMLILIĞI AZALIYOR

Çin'in büyük avantaj elde ettiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ali Yalçınkaya, "Bunu sadece bir ticaret anlaşması olarak görmek elbette mümkün ama anlaşma ile Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir avantaja kavuşacağını ve etki alanını daha da genişleteceğini söyleyebiliriz. Nedeni ise dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin bu coğrafyada yer alması. Böylece Çin'in 'deniz aşırı pazarlara ve teknolojiye olan bağımlılığının azalacağı' bekleniyor" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANACAK

Üye ülkeler arasındaki gümrük vergilerinin bazılarında hemen bazılarında kademeli olarak sıfırlanacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ali Yalçınkaya, "Anlaşmanın bir başka özelliği ise anlaşmanın Çin, Güney Kore ve Japonya arasındaki aynı zamanda ilk serbest ticaret çerçevesi olmasıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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