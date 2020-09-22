RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sağlık kontrolleri için Almanya'da
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RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sağlık kontrolleri için Almanya'da

Trabzonspor'dan ayrılan Norveçli golcü Alexander Sörloth, RB Leipzig ile anlaşmak üzere Almanya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçmek için harekete geçen yıldız futbolcu Leipzig şehrinde görüntülendi.

RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sağlık kontrolleri için Almanya'da
22.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:48

Trabzonspor'da tarihi bir sezon geçiren Alexander Sörloth, bordo mavili ekipten ayrıldı. Yıldız golcü, yeni takımı RB Leipzig için Almanya'ya gitti. Johannes Morland isimli muhabirin paylaştığı fotoğrafta bir arabaya binerken görüntülenen Sörloth'un sağlık kontrolleri için Leipzig şehrinde olduğu söylendi.

RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sağlık kontrolleri için Almanya'da

TRABZON 12 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor ve Norveçli oyuncunun bonservisinin bulunduğu Crystal Palace, Sörloth'tan gelecek parayı eşit şekilde bölüşecek. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün bu transferden 11-12 milyon euro kazanacağını duyurmuştu.

TARİHE GEÇTİ

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de gol kralı olarak tarihe geçti.

Kaynak: Haberler.com

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