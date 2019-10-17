Rasulayn'da teröristlerin cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu bulundu

17.10.2019 15:18

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde planlandığı şekilde devam ediyor.

ÇOK SAYIDA MERMİ VE ROKETTEN OLUŞAN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Rasulayn ilçesinde terörden kurtarılan köylerde süren arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mermi ve roketten oluşan mühimmat ele geçirdi. Öte yandan, Rasulayn'ın güneyinde, M 4 otoyolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu da bulundu.

Depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kaynak: AA