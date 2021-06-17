Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
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Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım'ın Galler karşısında aldığı mağlubiyet ve ortaya koyduğu futbola yorumculardan tepki geldi. Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, TFF'ye Terim'i göreve getirin çağrısı yaptı. Kütahyalı, "Bu takım ruhsuz. Olmayacak bir şey diyebilirsiniz ama son maçta takımın başında Fatih Terim olmalı. Başka çare yok. Bu durum takıma ruh katar. Takımın enerjisini artıracaktır. En azından İsviçre'yi farkla yenip turnuvaya devam etme şansımız olur" dedi.

Galler karşılaşmasının oynandığı sırada Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri geldi. Kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Kütahyalı, Güneş'in yerine son maçta Terim'in takımın başında olması gerektiğini savundu.

İşte Kütahyalı'nın ifadeleri:

"TÜRKİYE TAKIM FALAN DEĞİLDİR"

Türkiye takım falan değildir. Gareth Bale yürüyerek gitti gol attırdı. Bu gol ancak amatör küme seviyesinde yenilecek bir goldür. Sayın Şenol Güneş lütfen istifa ediniz... Türkiye için en isabetli karar bu olacaktır.

"BU TAKIMI 2008'DEKİ KADROYLA BİR TUTMAM"

Sakın bu takımı 2008'in o efsane, mücadeleci savaşçı ruh dolu takımıyla mukayese etmeyin. Bu takım o Euro2008 takımının tırnağı olamaz. Tırnağı... 2008 ruhu bambaşkaydı... O takımın tüm oyuncuları ölümüne harp ediyorlardı... Bunlar ise yürüyen oyuncudan gol yiyor.. Utanç verici.

"UMUT MERAŞ'TA ÜZÜNTÜ EMARESİ YOK"

Umut Meraş'ın yüzünde en ufak bir üzüntü emaresi bile yok... Şu son iki hezimetten minicik bile etkilenmemiş... İşte bu takımın başarısızlığının temel sebebi bu ruhsuzluktur. Bu takım ruhsuz ruhsuz ruhsuz...

"İSTİFA BİR ERDEMDİR"

Şenol Güneş'in basın toplantısını izliyorum. Şenol hoca asla mevcut hezimeti tahlil edemiyor. Ezbere ve beylik laflar ediyor. Şenol Güneş'in İsviçre maçını hiç beklemeden istifa kararını açıklaması çok erdemli bir davranış olacaktır. Güneş'le bu ruhsuz takımın bir istikbali yok.

"OLMAYACAK BİR ŞEY DİYEBİLİRSİNİZ"

Olmayacak bir şey diyebilirsiniz ama bence son İsviçre maçında takımın başında Fatih Terim olmalı. Başka çare yok!Bu durum takıma ruh katar, takımın enerjisini çok fazla artıracaktır. En azından İsviçre'yi farkla yenip en iyi 3. olarak turnuvaya devam edebilme ihtimalimiz olur."

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
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Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin - Haberler Spor
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