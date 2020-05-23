Ramazan Bayramı'na doğru Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında sevgi, kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı Ramazan Bayramının salgın nedeniyle buruk şekilde idrak edildiğini belirtti.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeli başta olmak üzere tüm görevlilerin bayramını tebrik eden Aktaş, "Bayramlar, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu düşüncelerle bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Açıkgöz ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramı evde geçireceklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede, titizlikle yürütülen çalışmalara halkın desteği, sağduyusu ve sabrıyla olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin elini bu bayram öpemesek de her zamanki gibi dualarında yer almayı istiyoruz. Teknolojiden faydalanarak, telefonla arayarak tüm gönüllere ulaşmaya hep birlikte gayret edelim. Kardeşlerimizin gönül mahzunluğunu bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde dünyada zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu, huzur, güven ve istikrar ortamının hakim olduğu bayramlara ulaşmayı niyaz ederim."

Kaynak: AA