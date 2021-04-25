Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Tatlı maya' sofraları şenlendirdi
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Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Tatlı maya' sofraları şenlendirdi

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Tatlı maya' sofraları şenlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Buldan ilçesinde asırlardır geleneksel olarak yapılan nohut mayasından elde edilen "Tatlı maya" ekmeği bu yılda sofraları süslendirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde asırlardır geleneksel olarak yapılan nohut mayasından elde edilen "Tatlı maya" ekmeği bu yılda sofraları süslendirdi. Hem ekmek olarak hem de tatlı olarak tüketilebilen Tatlı maya ekmeğine ilgi giderek artıyor.

Ramazan aylarında Buldan ilçesinde fırınlarda ve evlerde özel olarak hazırlanan nohut mayası ile yapılan ekmekler, bu yılda sofraları süslemeye devam ediyor. Buldan ilçesinde 42 yıldır fırıncılık mesleği yapan Mehmet Gökçe, "Tatlı maya nasıl hazırlanır?", "Tatlı maya nasıl tüketilir?" sorularının cevaplarını tek tek açıkladı. Buldan'a has bir lezzet olduğundan ve çiğ nohutları kırdıktan sonra tuz ilavesiyle bir kabın içerisinde kaynar su ile belirli bir süre bekletildiğini anlatan Gökçe, evde nasıl yapılabileceğinin inceliklerini anlattı.

"Tatlı maya asırlardır Ramazan sofralarımızın baş tacıdır"

Asırlardır Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan Tatlı maya imalatını sürdüren 42 yıllık fırıncı Mehmet Gökçe, bu yıl ilginin arttığını dile getirerek; "Eski ustalarımdan Buldan'ın geleneksel lezzetlerinden olan Tatlı mayayı 25 yıldır yapıyorum. 400 gramlık ve 1100 gram olarak iki şekilde imalatını yapıyorum. Tatlı maya Buldan'a has bir lezzettir. 150 gram yerli çiğ nohutu kırarak 15 gram tuz ilave ederek kaynar suyu silme olacak şekilde bir kavanoz ile dolduruyorum. Sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Buğday unundan hazırladığım hamuru elde ettiğimiz nohut suyu ile yoğurup kabarmaya bırakıyorum. Kabardıktan sonra kesip çevirerek kalıplara koyuyorum. Hamur dinlendikten sonra pişmesi için fırına veriyorum. Yarım saatte pişen tatlı maya iki gün bekletildikten sonra istenirse dilimler halinde kesilerek geniş bir tepside dilimler halinde ılık şerbet dökülerek servis edilir. Ayrıca Buldan'da özellikle yaşlılarımızın yaptığı geleneksel usulde tatlı mayanın kapak kısmı kesilerek içine bol miktarda dövülmüş ceviz konarak kapağı kapatılır ve üstüne sıcak şerbeti dökülerek servis edilir. Tatlı maya geleneği asırlardır devam eden Buldan Ramazan sofralarımızın baş tacıdır" dedi. - DENİZLİ

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Tatlı maya' sofraları şenlendirdi
Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Tatlı maya' sofraları şenlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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