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Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Spor

- Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı Eskişehir'de başlayıp, 14 ilden geçerek yaklaşık 2 bin 300 kilometre yolu 8 günde kat eden ralliciler ödül töreninden sonra Sarıkamış'ta Kafkas dansı izleyerek yorgunluklarını attı.

- Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

KARS - Eskişehir'de başlayıp, 14 ilden geçerek yaklaşık 2 bin 300 kilometre yolu 8 günde kat eden ralliciler ödül töreninden sonra Sarıkamış'ta Kafkas dansı izleyerek yorgunluklarını attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta tamamlandı.

Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlenen seremonik start ile başlayan 14 ilden geçen yarışmacılar, 2 bin 300 kilometre yol kat ettikten sonra 8 günün sonunda Kars'taki bitiş noktasına ulaştı.

Zorlu etapları geçen Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den motorsporları dünyasının önemli isimleri, ödül törenin ardından Sarıkamış'a geçti.

Sarıkamış'a gelen ralliciler, burada kendileri için eğlenceye katıldı. Yöresel müzik eşliğinde halaylar çeken ralliciler, Kafkas dansı ile adata kendilerinden geçti. Ateşli bıçak gösterisini izleyen ralliciler, 8 günlük yorgunluğu eğlenerek attı.

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı

Ralliciler yorgunluğu Kafkas dansıyla attı
İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Spor Haberleri
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