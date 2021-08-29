Rahvan at yarışları nefes kesti
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Rahvan at yarışları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum'da düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti.

Erzurum'da düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti. Rahvan atlarının mücadelesi, izleyen yüzlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından organize edilen ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonun katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Yakutiye İlçesine bağlı Umudum Mahallesi Rahvan At Yarışları Tesislerinde düzenlendi. Yarışçılar Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İthal A, İthal B, Taze Beşli, Deste, İkili Taylar ve Dört Nala Sürat Koşusu kategorilerinde yarıştı.

Yarışmalar öncesi Yakutiye Belediyesi tarafından Umudum Mahallesine yapılan Rahvan At Yarışları Tesisinin de açılışı gerçekleşti. Açılışa AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum'a önemli bir tesis kazandırdıklarını ifade ederek, "Ülkemizin bu alandaki en iyi tesislerinden biri olarak hizmete sunduğumuz bu güzel tesisin tüm yapım ve inşa süreçleri belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Böyle güzel bir tesisimizin olması nedeniyle Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Rahvan At Yarışlarının en önemli resmi yarışı olan bu yarışın ilimizde ve bu tesislerde yapılmasına karar verilmiştir. Bugün burada 6 kategoride resmi federasyon koşusu, 3 kategoride Yakutiye Belediyemizin özel koşusu olmak üzere toplam 9 kategoride koşu yapılacaktır. Erzurum ovasının muhteşem manzarası eşliğinde Yarışmacılarımız ve seyircilerimiz için keyifli bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Bugün burada büyük emekle yapılmış tesisimizin açılışındayız. Rahvan At Yarışlarını izleyeceğiz. Bundan 100 yıl öncesine kadar her hangi bir ulaşım aracı yoktu attan başka. Bu yüzden atın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. At bizim Türk kültürümüz için çok önemlidir. Emeği geçen herkesi kutluyorum muhteşem bir yer olmuş. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum" açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı Mehteran Takımı mini bir konser verdi. Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından Rahvan At Yarışları büyük bir coşkuyla başladı. Atların kıyasıya mücadeleleri izleyenlerin nefesini keserken o anlar büyük bir dikkatle izleyenler tarafından takip edildi. Yarışlar gün boyu devam edecek. - ERZURUM

Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti
Rahvan at yarışları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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