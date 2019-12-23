QNB Finansbank'ın FinCube'ü QNBEYOND oldu

23.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:54

QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere inovasyon laboratuvarı olarak kurulan Fincube, global bir markaya dönüştü ve adı "QNBEYOND" oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, geleneksel finans yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan yeni teknoloji ve inovasyon merkezi QNBEYOND, startup'larla beraber yeni finansal hizmetler geliştirmeyi hedefliyor. Merkez, ayrıca inovasyon kültürünü sahiplenmek için bir adım olma özelliğini de taşıyor.

QNBEYOND, startup ve kurum içi yeteneklerle iş birliği yaparak onları global arenada destekleyecek. QNB'nin global gücü ve ağının da desteğiyle QNBEYOND, yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin de hızla değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte tüm sektörlerde startup'lar, geliştirdikleri iş modelleriyle sorunları hızla çözen tasarım odaklı çevik bir yaklaşım sunuyor. Biz de bu amaçla geçtiğimiz yıl FinCube'ü kurmuştuk. Şimdi ise QNB'nin global gücü ve ağının da desteğiyle QNBEYOND oluyoruz ve yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. QNBEYOND'un temel hedefi, başarılı projelere imza atılmasını sağlamak için yeni ve yaratıcı fikir önerisinde bulunan girişimci ve startup'lara finansal danışmanlık sunmak. İnovasyon laboratuvarımız olan QNBEYOND'da şirket içinde ve şirket dışında yenilikçi fikirler geliştiren ve üreten ekiplerle çalışıyoruz. Böylece iş birlikleri için yeni fırsatlar yaratıyor ve girişimcilere destek oluyoruz.

Burada girişimciler için oluşturduğumuz özel ofis alanları ile mentorluk, danışmanlık, teknik altyapı, finansal ve network desteği de sunuyoruz. Bu hızlandırma programına şimdiye kadar 8 girişim katıldı. İnovasyon laboratuvarımızın şimdiye kadarki en önemli çıktısı Q oldu. Q, bir finansal zeka uygulaması. Sizi tanıyıp alışkanlıklarınızı öğreniyor. Düzenli yaptığınız işlemleri sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Üstelik bunu sizinle konuşur gibi, sohbet kolaylığında yapıyor. Q, Ekim 2019'dan bu yana 1 milyon 200 binden fazla banka müşterisine dijital asistanlık hizmeti verdi. Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'de başlattığımız FinCube, QNBEYOND oluyor ve QNB'nin de desteğiyle bu girişimimizi global bir platforma taşımanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA