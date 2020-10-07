Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak

07.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:00

QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.300 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, emekliler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon ödülünden faydalanabilecekler.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE İNDİRİM

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları (1)
DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: REKLAM DEĞİL, YAPI KIRODİ 1500 LİRA ÜSTÜ EMAKLİ MEAŞINI TASİYANA ''1650 LİRA'' VERİYOR nokta
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Sükan Sezen Aksu Cem Yılmaz Burak Özçivit
Spor Falcao Caner Erkin Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:02:45. #1.14#
title