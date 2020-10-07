Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak

QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.300 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, emekliler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon ödülünden faydalanabilecekler.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE İNDİRİM

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız