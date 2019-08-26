Qnb finansbank "çiftçilerle finansal okuryazarlık projesi"

26.08.2019 17:46

QNB Finansbank, Finansal Okuryazarlık Projesini İzmir ve Ankara illerinde çiftçilerin katılımı ile sürdürdü.

Toplantılarda çiftçilere, gelir ve giderlerini doğru yöneterek kazançlarını nasıl büyütebilecekleri, finansman ihtiyacının nasıl belirleneceği ve nereden karşılanabileceği, bütçe oluşturma ve bütçe oluşturmanın önemi gibi konularda eğitimler verildi. Frankfurt Okulu eğitmenleri tarafından finansal bilgilerin yanı sıra tohum seçimi, sertifikalı ürün kullanımı gibi gidilen her bölgeye uygun olarak seçilen sektörel konularda da sunumlar yapıldı.

Çiftçilere verdikleri eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar; "Tarım Kart'ın yanı sıra çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ödeme planları ve hasat zamanlarını da göz önünde bulundurarak onlara özel kredi imkanları sunuyoruz. CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak, üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA