Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek
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Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek

Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Rusya'nın başkent Moskova'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceği belirtildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Rusya'nın başkent Moskova'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında başlayan gerginlikler devam ederken Rusya lideri Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın bir araya geleceği duyuruldu. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada liderlerin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının yanı sıra Dağlık Karabağ'da ulaşım, ekonomi ve altyapı çalışmalarını ele alacağı aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra 2 ülke arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede değerlendirileceği belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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