PUBG Mobile ve TESLA iş birliği 1.5 sürümü ile geliyor!

Dünyanın zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü otomotiv firması TESLA ve PUBG Mobile arasında yenilikçi bir iş birliği gerçekleşti. PUBG Mobile, Temmuz ayında oyunseverlere sunacağı 1.5 sürümüyle birçok yenilik getiriyor. PUBG Mobile 1.5 sürümü içerikleri belli oldu mu? İşte detaylar!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak oynanan, en çok oynanan mobil oyunlar arasında rekor kırarak zirveye oturan PUBG Mobile, elektrikli araçları popüler hale getiren yenilikçi otomotiv markası TESLA ile iş birliği gerçekleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu TESLA ile yapılan bu anlaşma Temmuz ayında gelecek 1.5 sürümüyle PUBG Mobile'a birçok yenilik getirecek. Oyuncular şimdiden 1.5 güncellemesini deneyimlemek için ön kayıt yaptırabilirler. Yapılan bu iş birliğiyle ilgili detayların ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağı belirtildi.

Tesla ile PUBG Mobile arasında yapılan bu anlaşma oyunseveri mutlu etmiş olsa gerek, çünkü 2003 yılında kurulan ve ilgi çekici araba tasarımlarıyla tanınan otomotiv markası TESLA, oyuncuların oyun esnasında kullanabileceği yenilikçi araçları oyuna dahil etmeye hazırlıyor. PUBG Mobile 1.5 güncellemesi ile gelecek yeniliklerin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.