PUBG Mobile Pro League EMEA Championship maçları başlıyor!
Temsilcilerimiz FutbolistCo, Next Rüya Gaming ve Worlds of Wonders'ın PMPL EMEA Championship maçlarını kaçırmayın!
Üç Türk temsilcimizin mücadele edeceği PUBG Mobile Pro League EMEA Championship maçları canlı yayınlarda birazdan başlıyor. PUBG Mobile oynanacak maçları sosyal medyadan duyurarak temsilcilerimize başarılar diledi!
Bugün başlayacak maçlar tam 4 gün boyunca sürecek. Saat 19.00'da başlayacak maçları izlemek için aşağıdaki yayın linklerine tıklayabilirsiniz!
YouTube: PUBG MOBILE Türkiye
Twitch:
Nimo TV:
Facebook:
Playerbros olarak temsilcilerimiz , Next Rüya Gaming, Worlds of Wonders'e başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros