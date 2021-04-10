Puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Aslan, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte koronavirüs testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosuna alındı. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle takımının başında olamadı.

İKİ İSİM MAÇ KADROSUNA ALINDI

Koronavirüs testleri negatif sonuçlanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da annesinin vefatı nedeniyle Onyekuru kadroda yok. Tedavileri süren Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan da kadroda yer alamadı. Fatih Karagümrük'te Biglia ve Fabio Borini koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Alpaslan Erdem'in de sakatlığı bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Koray, Castro, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, Sobiech

CANLI ANLATIM

Dakika 8: Babel'in göğsüyle indirdiği topu Gedson Fernandes araya bıraktı, ceza alanının ilk metrelerinden Mostafa Mohamed bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 9: Bu arada GOL öncesi Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan bir izleme tavsiyesi geldi. Ali Palabıyık pozisyonu izleyecek.

Dakika 10:Pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Babel'in elle oynamasını belirledi ve golü iptal etti. 0-0'lık eşitlik sürüyor.

Dakika 12: Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu Ndao ceza alanında kontrol etti, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Devamında Lens'in şutunda savunma gole izin vermedi.

Dakika 20: Karagümrük'ün sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Balkovec ortaladı, kale alanının hemen önünde bomboş kalan Roco yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

Dakika 32: Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Viviano ayağıyla golü önledi. Devamında Babel'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

Dakika 43: Karagümrük yine köşe vuruşunun devamında etkili oldu. Balkovec soldan ortaladı, savunmadan seken topa arka tarafta Ndao gelişine vurdu. Yerden seken topu Muslera kornere çeldi.