PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda İkinci Galibiyet Botaş'ın

Mardin'in ev sahipliğinde organize edilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın ikinci çeyrek final karşılaşmasında Botaş, zorlu mücadelede Çukurova Basketbol'u 77-70'lik skorla mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Botaş, Chelsea Gray'in basketiyle 9-5 üstün geçti. Rakibinin top kayıplarını Kiah Stokes ve Elif Emirtekin ikilisiyle değerlendiren kırmızı-beyazlı ekip, 6. dakikaya girilirken farkı 8 sayıya çıkarttı (13-5). Mola alan Çukurova Basketbol, Erlana Larkins'in sayılarıyla rakibinin serisine nokta koydu. İlk periyotu Larkins ve Iagupova'nın etkili oyunuyla 18-17 önde tamamlayan Çukurova Basketbol, ikinci çeyreğe de iyi başlayarak durumu 13. dakikada 25-17'ye getirdi. Mola alan Botaş, aranın ardından Chelsea Gray'in turnikesiyle ikinci çeyrekteki ilk sayılarını buldu. Kübra Erat'ın üç sayı çizgisinden kaydettiği sayılarla skor üreten rakibi karşısında boyalı alanı etkili kullanan Çukurova Basketbol, devre sonunda soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında hücumda Chelsea Gray'in sorumluluk almasıyla skor bulan Botaş, Nevin Vatansever ve Kiah Stokes'un da boyalı alandan kaydettiği basketlerle 25.dakikada farkı 7 sayıya çıkarttı (47-40). Mola alan Çukurova Basketbol, ara sonrasında Larkins ile hücumu değerlendirmesine karşın savunmada rakibini durduramadı. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 60-51 üstün giren Botaş, son 10 dakikalık bölümde de oyunun kontrolünü elinde tuttu. 34. dakikada Kübra Erat'ın üç sayılık basketiyle 9 sayılık (64-55) farkı yakalayan Botaş, son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden de 77-70 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Botaş'tan Chelsea Gray seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

Salon: Artuklu

Botaş: Elif Emirtekin xx 4, Frida Eldenbrink xx 7, Kiah Stokes xxx 13, Nevin Natansever xx 10, Chelsea Gray xxxx 26, Büşra Akbaş x 2, Kübra Erat xxx 12, Sehernaz Çidal x, Maryia Papova x

Başantrenör: Aydın Uğuz

Çukurova Basketbol: Alina Iagupova xxx 21, Diamond de Shilds xx 10, Erlana Larkins xx 14, Melis Talay x 6, Gamze Zeren x 3, Bahar Yapar x, Naumenko Lludmiyla xx 9, Sinem Ataş xx 7, Tuğçe Murat x

Başantrenör: Ender Ünlü

1. periyot: 17-18 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 36-38 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 60-51 (Botaş lehine) - MARDİN