PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor
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PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor

30.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:37

Son dönemde artan gıda fiyatları üzerine devreye giren PTT'nin bu hamlesinde bir fiyasko ortaya çıktı. Gıda fiyatlarındaki artışlarla zam şampiyonu olan ayçiçek yağını indirimli satacağını belirten PTT'nin, yağı temin ettiği şirketten yüzde 21 daha pahalı sattığı ortaya çıktı.

Vatandaşların gıda fiyat artışlarından yakınmalarının yükselmesi üzerine devreye giren PTT; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve ÇAYKUR ürünlerini de online satış yaptığı PttAVM.com'a dahil etti.

Yapılan plana göre ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecekti.

TEMİN ETTİĞİ ŞİRKETTEN DAHA PAHALIYA SATIYOR

PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı ürünler, şirkete yagsepetim.com isimli internet sitesinden de satıyor. Şirket kendi üretimi olan 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağını site üzerinden, 145,90TL'ye satarken, PTT'nin sitesinde ise aynı ürün vatandaşa 176,89 TL'den satılıyor.

Bu durumda bir vatandaş pttAVM yerine üretici şirketin kendi sitesi üzerinden bu yağı satın alması durumunda yaklaşık 12 TL daha karlı olacak. Bu fiyat farkı pttAVM'nin ürünü yüzde 21,24 daha pahalıya sattığı anlamına geliyor.

PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor

1 LİTRE YAĞDA VATANDAŞ 4 TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK

PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı bir diğer ürün olan 1 litrelik ayçiçek yağı ise vatandaşa 29,90 TL'ye satılıyor. Ancak firma bu ürünün kendi web sitesi üzerinden tüketiciye 25.90 TL'den satıyor. Bu hacimdeki yağda da vatandaş firmanın kendi sitesi yerine pttAVM'den alışveriş yapması durumunda 4 TL daha fazla ödemiş olacak.

PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor
Haber Yorumları (12)
ESNAF: 5lt yudum mahalle bakkalın da 75 tl 1lt yudum 17 tl 1lt karadenizbirlik yag 17 tl mahalle bakkalı internetten ucuz ve arkadasiniz dostunuz yakininiz neden tercihlerimizi birazda düşünerek yapmiyoruz
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BİLİMCİ: Devlet serbest piyasaya izin verdiği sürece çözüm bulunmayacak.. bunun tek çözümü şudur: Devlet kendi nezdindeki topraklarda kendi vatandaşını çalıştırıp üretecek ve ürettiğini de kooperatif(devletin marketi) marketleri aracılığıyla halka satacak.. hem bu sayede millet için ekstra iş imkanı sağlanmış olacak hemde halk ucuza yiyecek ve içeceklere ulaşmış olacak.. artı bunun üzerinede şuan ki fırsatcilarda kendine çeki düzen verecek ve fiyatlara mecburi indirim getirecekler dir
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SONER: Yalan bunların mesleği olmuş. Nereden acaba bu mesleği kapmışlar?
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