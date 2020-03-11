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Hollanda, Futbol, Spor

PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra adı sarı-lacivertli kulüple anılan Roger Schmidt, Hollanda Eredevisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın yeni teknik patronu oldu.

11.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

PSV Kulübü, gelecek sezondan itibaren başlamak üzere Alman çalıştırıcı Schmidt ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Aralık 2019'da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber'i getirmişti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.

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PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Kaynak: AA

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Gelecek sezondan itibaren PSV Eindhoven, Roger Schmidt'e emanet

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