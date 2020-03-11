PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra adı sarı-lacivertli kulüple anılan Roger Schmidt, Hollanda Eredevisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın yeni teknik patronu oldu.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

PSV Kulübü, gelecek sezondan itibaren başlamak üzere Alman çalıştırıcı Schmidt ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

SON OLARAK ÇİN'DE GÖREV YAPTI

Aralık 2019'da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber'i getirmişti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA