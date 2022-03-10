PSG'nin milyarder başkanı öfkeden delirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti

Yıldızlar topluluğu Psg, Uefa Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda havlu attı. Real Madrid'e 3-1 kaybeden PSG'de maç sonu sinirler gerildi.

BAYRAK KIRILDI

Başkan Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, misafir takım için kurulan alandan çıkıp hakem odasına zorla girdi. Hakem Danny Makkiele ile çıkan tartışmada yardımcı hakemlerden birinin bayrağını kırdı.

TEHDİT SAVURDU

Khelaifi'nin, kendisini odadan çıkaran görevlilerden birini, "Seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği rapora yazıldı. Uefa, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti. Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir ceza alacağı belirtiliyor.