PSG'nin milyarder başkanı öfkeden delirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSG'nin milyarder başkanı öfkeden delirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

PSG'nin Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 3-1 mağlup oldukları Real Madrid maçından sonra hakem odası bastı. Görevlileri ölümle tehdit eden Khelaifi'nin ağır bir cezayla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Yıldızlar topluluğu Psg, Uefa Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda havlu attı. Real Madrid'e 3-1 kaybeden PSG'de maç sonu sinirler gerildi.

PSG'nin milyarder başkanı cinnet getirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti

BAYRAK KIRILDI

Başkan Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, misafir takım için kurulan alandan çıkıp hakem odasına zorla girdi. Hakem Danny Makkiele ile çıkan tartışmada yardımcı hakemlerden birinin bayrağını kırdı.

PSG'nin milyarder başkanı cinnet getirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti

TEHDİT SAVURDU

Khelaifi'nin, kendisini odadan çıkaran görevlilerden birini, "Seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği rapora yazıldı. Uefa, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti. Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir ceza alacağı belirtiliyor.

PSG'nin milyarder başkanı cinnet getirdi! Hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Lionel Messi, Real Madrid, UEFA, PSG, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title