PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria'nın evi soyuldu
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PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria'nın evi soyuldu

15.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:07
PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria'nın evi soyuldu

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Nantes'ı konuk ettiği mücadele sırasında ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın evi soyuldu.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Nantes'ı konuk ettiği mücadele sırasında ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın evi soyuldu. Fransız basını, soygun sırasında oyuncunun ailesinin rehin alındığını iddia etti.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes ile karşılaşırken, mücadelenin oynandığı sırada Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın evi soyuldu. Mücadele 1-1 devam ederken Sportif Direktör Leonardo, Teknik Direktör Pochettino'ya konuyla ilgili bilgi verdi ve Pochettino oyuna müdahale ederek Di Maria'yı 62. dakikada kenara çağırdı. Oyundan çıkmasına şaşıran Di Maria, kenara geldiğinde Pochettino durumu kendisine izah etti ve Arjantinli oyuncu, gözyaşlarıyla stattan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Fransız basını: Ailesi rehin alındı

Yaşanan hırsızlık olayı esnasında Angel Di Maria'nın ailesinin evde olduğu belirtilirken, Fransız basınının iddiasına göre, yıldız futbolcunun ailesi, hırsızlar tarafından rehin alındı ancak durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Eve giren hırsızların, üst katta bulunan kasayı boşalttıkları öğrenildi. - İSTANBUL

PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria'nın evi soyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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