PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı
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PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı

09.12.2020 03:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 03:10
PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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