PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

Fransız devi PSG, 10 Ağustos tarihi için Eyfek Kulesi'ni kiraladı. Daha önce Neymar'ı Eyfel Kulesi'nden duyuran Fransız ekibi, 300 bin euroluk ödeme yapmıştı. Fransız ve İspanyol basınındaki haberlere göre; 10 Ağustos tarihinde Lionel Messi transferi Eyfel Kulesi'nden duyurulacak.

Barcelona ile yolları ayıran Lionel Messi, PSG'ye katılmak üzere. Fransız devi, transferi en ihtişamlı şekilde duyurmak için hazırlık yapıyor. Neymar transferinde Eyfel Kulesi'ni 300 bin euroya kiralayan PSG, Messi'de de aynısını yapacak.

40 MİLYON EURO NET MAAŞ

PSG, 10 Ağustos tarihi için Eyfel Kulesi'ni kiraladı. Messi'nin 40 milyon euro net maaştan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Lionel Messi, bugün yapacağı basın toplantısıyla Barcelona'ya veda edecek.