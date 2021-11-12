PSG'de Messi krizi patlak verdi! Sakatlığına rağmen bavullarını toplayıp ülkesine gitti

Sezon başında Paris Saint-Germain'e transfer olarak büyük ses getiren Lionel Messi, sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle sakatlığı henüz tam olarak geçmemesine rağmen Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için ülkesine gitti.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMASINI KABUL ETMİYORUZ"

PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı yaşayan ve takımla sahaya çıkamayan Messi'nin tedavisini yeni yeni tamamladığı dönemde milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını belirtti. "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapasitesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

ÖZEL MADDE

Fransız basınında daha önce çıkan haberler de Messi'nin PSG'ye imza attığı sırada kontratına özel bir madde eklettiği ve Arjantin Milli Takımı'na çok önem verdiği için milli takıma gidiş gelişlerinde problem yaşanmamasını talep ettiği iddia edilmişti

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