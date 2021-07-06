PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı
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PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı

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Fransız devi PSG, Inter'in Faslı orta sahası Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya kadrosuna kattı. Faslı yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandı. PSG, diğer transferleri için 130 milyon euroluk bütçe ayırdı. Sıradaki transferin Sergio Ramos olacağı konuşuluyor.

Fransa Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain, Inter'den Faslı orta saha oyuncusu Achraf Hakimi'yi 70 milyon Euro'ya renklerine bağladı.

Transfer için 200 milyon Euro'luk dev bir bütçe ayıran Fransız ekibi, 70 milyon euroyu Hakimi'de kullandı. PSG, Faslı oyuncu ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı

41 MİLYON EUROYA GİTTİ

Geçen yıl 41 milyon Euro'ya Real Madrid'den İnter'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde oynadığı 45 maçta 7 gol atıp, 11 asist yapmıştı.

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı

DONNARUMA VE RAMOS

PSG'nin, Hakimi'nin ardından, Milan ile sözleşmesi biten Gianluigi Donnarumma ve Real Madrid ile yollarını ayıran Sergio Ramos'u da transfer etmesi bekleniyor.

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı
PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı
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