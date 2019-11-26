Haberler » Spor » PSG 3-0 Real Madrid Maç Özeti - Spor

PSG 3-0 Real Madrid Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 3-0 yendi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.

26.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:13

A Grubu ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında 'i 3-0 yendi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.