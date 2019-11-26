PSG 3-0 Real Madrid Maç Özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 3-0 yendi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.
26.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:13
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 3-0 yendi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.
Kaynak: Dugout
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