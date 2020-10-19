Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği
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Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği

19.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:59
Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, cezası nedeniyle maçı protokol tribününden takip eden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, müsabaka sonunda futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfürler ettiğini savunarak, "Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz ama bu...

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, cezası nedeniyle maçı protokol tribününden takip eden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, müsabaka sonunda futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfürler ettiğini savunarak, "Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz ama bu teknik direktör böyle devam ettiği sürece Türk futboluna ciddi zarar verecektir" dedi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları ve devre arası ile maç sonunda Sumudica ile yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sumudica'nın maç boyunca çok fazla tahrik edici hareketler yaptığını söyleyen Murat Süğlün, "En son yaptığı el kol hareketlerinin ardından kendisine İngilizce, saygılı olmasını söyledim. O da bana küfürle karşılık verdi. Herkesi tribünde çileden çıkardı. Çileden çıkarmadığı kimse kalmadı. İnanılmaz şeyler yaşadık. Davranışları çok kötüydü" şeklinde konuştu.

"90 dakika boyunca oyuna müdahale etti"

Antalyaspor camiası olarak ilk kez böyle bir şeye şahit olduklarının altını çizen Murat Süğlün, "Ne böyle bir teknik adam ne de başka birini gördük. Sumudica, devamlı aynı şeyleri yapıyor. Aldığı cezaya rağmen hiçbir şey değişmemiş. Protokol tribününden sürekli maçın içindeydi. Maça devamlı müdahale ediyordu. 90 dakika boyunca sesini saha kenarındaymış gibi duyduk. Buna karşın bizim hiç sesimiz çıkmadı. Saygı duyduk. Bize misafir olan bir yöneticiye, teknik adama hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı. Sumudica gerçekten büyük terbiyesizlik yaptı" diye konuştu.

"Tek maçlık ceza yeterli değil"

Tek maçlık cezaların yeterince caydırıcı olmadığına değinen Süğlün, "Cezalar demek ki yeterli değil. Gaziantep Futbol Kulübü'nden kimseye bir saygısızlığımız olmadı. Onların da bize aşırı bir hareketi olmadı. Onları maç sonunda tebrik ettik. 9 kişi ile 1-1 berabere kaldılar. Deplasmanda 9 kişiyle alınan 1 puan var, bu kadar kışkırtmaya, tahrike ne gerek var. Başarılı gördüysen kendini bunu kutlayabilirsin. Ama bunun yolu bu değil " ifadelerini kullandı.

Süğlün, ayrıca Sumudica'nın maç boyunca Veysel Sarı'ya da sürekli bağırdığını belirtti.

"Ciddi zarar verecektir"

Maç sonunda yine Sumudica'nın Podolski'ye bir şeyler söylediğini aktaran Murat Süğlün, "Podolski durdu, ne olduğuna anlam veremedi. Çok enteresandı, sen git kendi takımınla ilgilen. 90 dakika boyunca şeref tiribününden takımına direktif verdin, kimse bir şey söylemedi. Maç sonunda o terbiyesizlikleri, el kol hareketlerine yeter denildi. Maç sonunda bana küfretti. Ben ona yalnızca İngilizce, 'saygılı ol' dedim, bu kadar. Burası Antalyaspor Stadyumu, burada saygılı olunur. Gaziantep camiası büyük bir camia. Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz ama bu teknik direktör böyle devam ettiği sürece Türk futboluna ciddi zarar verecektir. Daha büyük olaylar çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

Cezası neydi?

Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ve 26 bin TL para cezasıyla cezalandırılmıştı. Bu ceza nedeniyle Rumen teknik adam, takımının FT Antalyaspor deplasmanındaki maçını protokol tribününden takip etti. - ANTALYA

Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği
Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği
Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği
Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği
Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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