Protez bacaklarıyla Ayasofya'da namaz kılan Hamza'nın hayali Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda... Protez bacaklarıyla Ayasofya'da namaz kılan Hamza'nın hayali Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde protez bacaklarıyla namaz kılarak herkesi duygulandıran 20 yaşındaki Hamza Güleç, bir süre önce İHA'ya verdiği röportajda hayalinin Usain Bolt gibi...

Protez bacaklarıyla Ayasofya'da namaz kılan Hamza'nın hayali Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde protez bacaklarıyla namaz kılarak herkesi duygulandıran 20 yaşındaki Hamza Güleç, bir süre önce İHA'ya verdiği röportajda hayalinin Usain Bolt gibi bir sporcu olup, Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu açıklamıştı.

20 yaşındaki Hamza Güleç, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde geçtiğimiz günlerde protez bacaklarıyla namaz kıldığı görüntüsüyle herkesi duygulandırmıştı. Güleç'in protez bacaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken görüntüye beğeni ve yorum yağdı. O görüntülerin kahramanı 20 yaşındaki Hamza Güleç, bir süre önce İHA muhabirine verdiği özel röportajda hayalinin Usain Bolt gibi bir sporcu olup, Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu açıklamıştı. Ayasofya'daki görüntüsüyle herkesi duygulandıran Güleç, protezleriyle kimi zaman koşu parkurlarında, kimi zaman sahilde antrenman yaparak azmiyle de hayran bırakıyor.

"Çocukluğumdan beri koşmaya hayalim var"

Hayallerine ulaşmak için çalıştığını, herkesin hayalinin peşinden gitmesi gerektiğini belirten Hamza Güleç, "3 buçuk yaşımda dizlerim kesildi, çocukluğumdan beri koşmaya hayalim var. Protezlerimle engelsiz bir insanın bacakları gibi koşabiliyorsunuz. Eskiden olsa kim inanırdı ki Hamza koşacak, bu yerlere gelecek. En basiti de atletizm sahasına gelip koşacak? Gerçekten çok büyük duygular, çok güzel şeyler iyi ki de yaşıyorum" dedi.

"Milli takıma gidip sonra paralimpik olimpiyatlarına katılacağım"

Engellerin insanları yıldırmaması gerektiğini söyleyen Güleç, "Azmimle çabamla koşmaya başladım, inşallah şampiyon olacağım. Usain Bolt'u örnek alıyorum, bu hayali kafama koyduğumda onun yarışlarını hep izledim. Belgeselinden çok ilham aldım. Milli takıma gidip sonra paralimpik olimpiyatlarına katılacağım. Orada yüksek bir derece elde edip altın madalya almak istiyorum. Bu vesileyle de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA