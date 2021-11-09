Promosyon sektörünün ihracat hedefi 3 milyar dolar

Promosyon ürünleri ve basım sanayi ihracat hedefini 3 milyar Dolar olarak belirlendi. Sektör 2026 yılına kadar 7 ülkede yedi dış ticaret merkezi kurmayı planlıyor.

Promosyon ve matbaa sanayicileri ihracat hedeflerini büyüttü. 2019 yılında kurulan PROMASİAD'ın 2'nci Olağan Genel Kurulu Yenibosna'da bir otelde gerçekleşti. Mevcut başkan Ömer Karatemiz 'in yeniden başkan seçildiği Genel Kurul'da yeni dönem yönetim kurulu da belirlendi.

Divan Başkanlığını Ekonomist Hikmet Baydar'ın yaptığı toplantıya İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve TİM Delegesi Fazıl Dede katılım sağladılar. Toplantıda 2019 yılında kurulan derneğin promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayi için ortak bir çalışma zemini oluşturması ve her iki sektörde dayanılmanın güçlendirilmesi konuları vurgulandı.

Genel başkanlığa yeniden seçilen Karatemiz, "2026 yılı için sektörlerimiz adına 3 milyar dolar bir ihracat hedefine odaklanarak çalışmalarımızı sürdürme kararlılığı içindeyiz. Bu kapsamda Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere sektörlerimize özel olarak hizmet verebilecek 7 ülkede 7 dış ticaret merkezi kurma yolunda bir hedefimiz var. 2025 yılına dek önümüzdeki üç yıl boyunca 15 uluslararası fuar ve road-show organizasyonu düzenlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı' na da değinen Karatemiz üretim ve uluslararası ticaret alanında birçok değişimin kapıda olduğunu söyleyerek, "Bu mutabakata göre Avrupa'nın ilk karbon nötr kıtası olmak ve 2050 yılına gelindiğinde sıfır karbon salımı gibi hedefleri var. Avrupa Birliği yeşil dönüşüm için 1 trilyon euro bütçe taahhüt etmiş durumda. Ülkemizin de 2030 yılı itibariyle karbon salım miktarını yüzde 21 azaltma gibi bir hedefi var. Nasıl bir ekonomi doğacak? Şimdiden üzerinde çok çalışmamız gereken bir konu. 2026 yılından itibaren tam karbon salımı başına ek vergiler konulması gündeme gelebilecek. Üretimde ülkemiz tam karbon salınımını azaltarak Çin'den çok önemli bir pay alabilir. Bu önemli fırsatı değerlendirmek için neler yapabiliriz? Yeşil dönüşümü üye firmalarımızda nasıl sağlayabiliriz? Derneğimiz açısından bu alanda yapılabilecek çalışmalara önümüzdeki dönemde çok önem vermemiz gerektiği kanaatindeyim" diyerek konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Yeni yönetim kurulu

Derneğin ikinci Genel Kurulu ile belirlenen yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Ömer Karatemiz, Murat Erdoğan, Muhammed Kurt, Ceyhun Yavaş, Mustafa Duru, Hüseyin Teke, Begüm Çebi, Orhan Navriz, Baha Altınkaya, Tarık Güncü, Ahmet Çilkaya, Banu Albayrak, Nur Kolay Arıcı, Nilay Yurdanur, Erhan Cengiz, İlkay Yücel, Ethem Özcan ve Satılmış Arı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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