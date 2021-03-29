Pro Elite League'de yeni sezon başlıyor!

Pro Elite League'de 1. ve 2. hafta fikstürü!

FIFA'nın Pro Club modunda 11'e 11 oynanacak Türkiye'nin önde gelen Espor takımlarının yanı sıra ülkemizin önemli futbol takımlarınında mücadele edeceği Pro Elite League 4. sezonu bugün saat 23.00'da başlıyor. Heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sezonun 1. ve 2. hafta karşılaşmaları (29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan) tarihlerinde oynanacak.

Pro Elite League'de 1. hafta fikstürü şu şekilde;

29 Mart Pazartesi

Futbolist - 52 Orduspor FK (Twitch)

30 Mart Salı

Digital Stars Esports -23: 00- İstanbul Başakşehir (Twitch)

Sivasspor Espor -23: 30- Kasımpaşa Espor (Twitch)

31 Mart Çarşamba

Adanaspor Espor -21: 45- Team Aurora (Twitch)

1907 Fenerbahçe Espor -22: 10- Eskişehirspor Espor (Twitch)

Bilgi Espor -22: 30- AS4eGamesCrew (Twitch)

1 Nisan Perşembe

Altay Espor -22: 30- Göztepe Gaming (Twitch)

Karagümrük Espor -23: 00- Gaziantep FK Espor (Twitch)

Pro Elite League 2. hafta fikstürü şu şekilde;

29 Mart Pazartesi

52 Orduspor FK -23: 30- Adanaspor Espor (Twitch)

1 Nisan Perşembe

Team Aurora -22: 00- Sivasspor Espor

Kasımpaşa Espor -22: 00- Altay Espor

Göztepe Gaming -22: 00- Digital Stars Esports

İstanbul Başakşehir -22: 00- Bilgi Espor

AS4eGamesCrew -22: 00- Karagümrük Espor

1907 Fenerbahçe Espor -22: 00- Futbolist

Eskişehirspor Espor -23: 30- Gaziantep FK Espor (Twitch)

Karşılaşmalar PEL resmi Twitch kanalı "" üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Pro Elite League'nin 1. ve 2. hafta maç fikstürünü duyurduğu resmi Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros