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Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi yapılan Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer oldu.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi yapılan Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer oldu.

Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası gerçekleştirildi. Bu yıl 8'incisi yapılan turnuvaya dünyanın birçok yerinden 256 golf oyuncusu katıldı. 4 gün süren turnuvada müsabakalar çekişmeli geçerken şampiyonluğu Max Kramer kazandı. Kramer, 5 bin euro para ödülün yanı sıra Regnum Carya'da konaklama ödülünün de sahibi oldu. Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödüllerini, Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, otel işletme müdürü Tolga Yılmaz ve idari işler müdürü Halil Nar verdi.


- Antalya
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

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Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor Haberleri

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