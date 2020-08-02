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Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü

Son olarak Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak Türk futbolcu sayısını 3'e yükselten Lille'de ayrılık yaşanabilir. 2 yılda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Zeki Çelik'le Premier Lig ekipleri Everton, Leicester City ve Tottenham ilgileniyor. 23 yaşındaki Zeki'nin en ciddi talibi ise, Mourinho'nun takımı Tottenham.

02.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:09

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi.

Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur.

Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ

Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü

Kaynak: DHA

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