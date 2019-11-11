Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:10

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Alpu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılardan diktikleri fidanları zaman zaman gelip kontrol ederek can suyu vermelerini istedi.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Soner Karacan da fidanların nasıl dikileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra Kaymakam Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal ve Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler 280 dönümlük alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA