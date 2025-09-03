Postecoglou kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Güney yarımküreden başlayıp Avrupa'nın en prestijli liglerinden birine uzanan yolculuğu, onun azminin ve futbol anlayışının bir göstergesidir. Gittiği her takımda iz bırakmayı başarmış ve futbol dünyasında kendine kalıcı bir yer edinmiştir. Postecoglou kimdir?

POSTECOGLOU KİMDİR?

Angelos "Ange" Postecoglou, 27 Ağustos 1965'te Yunanistan'ın Nea Filadelfia bölgesinde dünyaya geldi. Henüz beş yaşındayken ailesiyle birlikte Avustralya'nın Melbourne kentine göç etti. Futbola olan tutkusu genç yaşta ortaya çıktı ve defans oyuncusu olarak kariyerine başladı. En bilinen futbolculuk dönemi, Avustralya'nın köklü kulüplerinden South Melbourne Hellas'ta geçti. Burada uzun yıllar forma giydi ve Avustralya milli takımında da dört kez sahaya çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BAŞLANGIÇ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Postecoglou, 1996 yılında South Melbourne Hellas'ın başına geçti. Kısa sürede oyun felsefesiyle dikkat çeken genç çalıştırıcı, takımıyla iki kez Ulusal Futbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. 1999 yılında ise OFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak uluslararası başarıya ulaştı. Bu başarı, onun ilerideki kariyerinin ilk büyük adımı oldu.

GENÇ MİLLİ TAKIMLAR VE YENİ DENEYİMLER

2000'li yılların başında Avustralya'nın U-17 ve U-20 milli takımlarında görev aldı. Bu dönemde genç oyuncuların gelişimine katkı sağladı. Uluslararası turnuvalarda büyük ses getiremese de, oyuncu yetiştirme konusunda kazandığı tecrübeler ilerleyen yıllarda kariyerine ışık tuttu.

BRISBANE ROAR İLE ÇIKIŞ

2009'da Brisbane Roar'un başına geçen Postecoglou, A-League'de büyük bir devrim yaptı. Modern futbol anlayışını sahaya yansıtan teknik adam, 2010–2011 sezonunda takımına hem normal sezon şampiyonluğu hem de final zaferi yaşattı. Brisbane Roar o dönemde 36 maçlık rekor bir yenilmezlik serisi yakalayarak Avustralya futbol tarihine geçti. 2011–2012 sezonunda da başarılarını sürdürerek üst üste ikinci şampiyonluğu elde etti.

MELBOURNE VICTORY DÖNEMİ

Brisbane'deki başarılarının ardından Melbourne Victory'nin yolunu tuttu. 2012–2013 sezonunda burada görev yaptı. Her ne kadar uzun soluklu bir dönem olmasa da, takımın oyun yapısını güçlendirdi ve A-League'de rekabetçi bir kimlik kazandırdı.

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMI BAŞARILARI

2013 yılında Avustralya A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Postecoglou, ülke futbolunda önemli bir dönüm noktasına imza attı. 2014 Dünya Kupası'nda takımını turnuvaya taşıdı. En büyük başarısı ise 2015 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda geldi. Avustralya, bu turnuvada tarihindeki ilk Asya Kupası zaferini kazandı. Postecoglou, hem oyun planı hem de cesur kadro tercihleriyle ülkesinde kahraman haline geldi.

YOKOHAMA F. MARINOS İLE JAPONYA SERÜVENİ

2018 yılında Japonya'nın güçlü ekiplerinden Yokohama F. Marinos'un başına geçti. Modern, hızlı ve hücum odaklı futbol anlayışını burada da sahaya yansıttı. 2019 sezonunda J1 Ligi şampiyonluğunu kazanarak Japonya'da adından söz ettirdi. Bu başarı, Postecoglou'nun Asya kıtasında ne kadar güçlü bir teknik adam olduğunu kanıtladı.

CELTIC İLE AVRUPA'DA ZİRVE

2021 yazında İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in başına geçti. İlk başlarda bazı kesimler tarafından eleştirilse de, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. İki sezonda toplam beş kupa kazandı. İskoçya Premiership şampiyonluklarının yanı sıra Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nı da müzesine götürdü. Hücum futboluna dayalı anlayışıyla Celtic'i yeniden Avrupa sahnesinde rekabetçi hale getirdi.

TOTTENHAM HOTSPUR MACERASI

2023 yılında İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına getirildi. Bu, onun kariyerindeki en büyük meydan okumaydı. Premier League'de inişli çıkışlı bir sezon geçirse de, 2025 yılında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak kulüp tarihine geçti. Tottenham, 17 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da kupa kaldırmış oldu. Ancak lig performansındaki düşüş, kulübün sezonu alt sıralarda tamamlamasına yol açtı ve bu nedenle görevine son verildi.

KARİYER ÖZETİ

• South Melbourne Hellas: Ulusal Futbol Ligi şampiyonlukları, OFC Şampiyonlar Ligi zaferi

• Avustralya U-17 ve U-20: Genç milli takımların teknik direktörlüğü

• Brisbane Roar: A-League şampiyonlukları, yenilmezlik rekoru

• Melbourne Victory: Kısa süreli görev, rekabetçi oyun anlayışı

• Avustralya Milli Takımı: 2014 Dünya Kupası, 2015 Asya Kupası şampiyonluğu

• Yokohama F. Marinos: 2019 J1 Ligi şampiyonluğu

• Celtic: 2 lig şampiyonluğu, toplamda 5 kupa

• Tottenham Hotspur: 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu