Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Almanya'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Peki, Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Peki, Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi Final maçı, Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak.

Portekiz İspanya maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanıyor?

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.