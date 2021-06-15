Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti

Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda Macaristan, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca sert savunma yapan Macarlar, Portekiz'i adeta yıldırdı. Ancak kilit 84'te Guerreiro'nun golüyle açıldı. 86'da Macaristan'dan Orban penaltı yaptırdı. Penaltıyı gole çeviren Ronaldo, Avrupa Şampiyonası kariyerinde 10. golünü atarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ronaldo 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkıp, fişi çekti.

Son Avrupa Şampiyonu, EURO 2020'deki ilk maçında zorlandı ama kazandı. Puskas Stadı'nda Macaristan'la karşılaşan Portekiz, son dakikalarda bulduğu gollerle gülen taraf oldu. Maç genelinde Macarlar güçlü rakibine sert savunma yapıp zor anlar yaşattı.

SON ANLARDA DİRENEMEDİLER

Andre Silva ve Renato takviyeleriyle hareketlenen Portekiz, 84'te sol beki Guerreiro ile büyüyü bozdu. 2 dakika sonra Orban penaltı yaptırdı. Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıda topun başına Ronaldo geçti. Ve Ronaldo bu fırsatı geri çevirmeyerek Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü futbolcu oldu. Ronaldo, bu golden 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve maçı double ile bitirdi.

PLATİNİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Cristian Ronaldo penaltı golüyle Michel Platini'yi (9) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu. Bu golden 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Portekizli star, 11. golünü atarak kendisine yetişmek isteyen gençlere zor bir baraj bıraktı.