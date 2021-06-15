Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda Macaristan, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca sert savunma yapan Macarlar, Portekiz'i adeta yıldırdı. Ancak kilit 84'te Guerreiro'nun golüyle açıldı. 86'da Macaristan'dan Orban penaltı yaptırdı. Penaltıyı gole çeviren Ronaldo, Avrupa Şampiyonası kariyerinde 10. golünü atarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ronaldo 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkıp, fişi çekti.

Son Avrupa Şampiyonu, EURO 2020'deki ilk maçında zorlandı ama kazandı. Puskas Stadı'nda Macaristan'la karşılaşan Portekiz, son dakikalarda bulduğu gollerle gülen taraf oldu. Maç genelinde Macarlar güçlü rakibine sert savunma yapıp zor anlar yaşattı.

Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maçta Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan Ronaldo tarihe geçti

SON ANLARDA DİRENEMEDİLER

Andre Silva ve Renato takviyeleriyle hareketlenen Portekiz, 84'te sol beki Guerreiro ile büyüyü bozdu. 2 dakika sonra Orban penaltı yaptırdı. Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıda topun başına Ronaldo geçti. Ve Ronaldo bu fırsatı geri çevirmeyerek Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü futbolcu oldu. Ronaldo, bu golden 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve maçı double ile bitirdi.

Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maçta Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan Ronaldo tarihe geçti

PLATİNİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Cristian Ronaldo penaltı golüyle Michel Platini'yi (9) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu. Bu golden 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Portekizli star, 11. golünü atarak kendisine yetişmek isteyen gençlere zor bir baraj bıraktı.

Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti
Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti
Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu
Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu
Kola sponsorluğuna meydan okuyan Ronaldo'nun kazancının 3 büyüklerden fazla olduğu ortaya çıktı
Kola sponsorluğuna meydan okuyan Ronaldo'nun kazancının 3 büyüklerden fazla olduğu ortaya çıktı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 22:07:42. #1.16#

title