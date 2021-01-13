Pompeo'ya Kongre baskınıyla ilgili soru yönelten Voice of America muhabirine tenzili rütbe
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Pompeo'ya Kongre baskınıyla ilgili soru yönelten Voice of America muhabirine tenzili rütbe

13.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Pompeo'ya Kongre baskınıyla ilgili soru yönelten Voice of America muhabirine tenzili rütbe

Voice of America'nın (Amerika'nın Sesi) Beyaz Saray muhabiri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Kongre baskınına ilişkin ısrarla soru sormaya çalışınca görevinden oldu.

Voice of America'nın (Amerika'nın Sesi) Beyaz Saray muhabiri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Kongre baskınına ilişkin ısrarla soru sormaya çalışınca görevinden oldu.

ABCNews'in haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan, devletin fon sağladığı Voice of America'nın muhabiri Patsy Widakuswara'nın, ABD Küresel Medya Ajansında konuşma yapan Pompeo'ya ayrılmak üzereyken "ABD'nin dünya çapındaki itibarını düzeltmek için ne yapıyorsunuz?" diye yüksek sesle seslenmesi üzerine Beyaz Saray muhabirliğinden alındı.

Widakuswara, ABD'de Kongre baskınına ilişkin sorulardan rahatsız olan Pompeo'ya ayrıca "İkinci bir Trump yönetimi olacağını söylediğiniz için pişman mısınız?" diye sordu. Pompeo ise sorulara yanıt vermeden uzaklaştı.

Patsy Widakuswara, konuyla ilgili Twitter hesabında, "Bu benim işim." paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, hafta başında ajansta yaptığı konuşmadan sonra Voice of Amerika'nın yeni direktörü Robert Reilly ile soru cevap oturumuna katılmıştı.

Widakuswara'nın Beyaz Saray muhabirliğinden alınma kararının, gazeteciler ve yöneticiler arasında gerginliğe sebep olduğu da belirtildi.

Pompeo, konuşmasında, Voice of America'nın "sıklıkla ABD'yi küçük düşüren yayınlar yaptığını" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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