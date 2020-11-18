Polonya - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta? Polonya - Hollanda maçı hangi kanalda? Polonya - Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi
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Polonya - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta? Polonya - Hollanda maçı hangi kanalda? Polonya - Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi

18.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:36
Polonya - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta? Polonya - Hollanda maçı hangi kanalda? Polonya - Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi

Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Polonya - Hollanda maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Polonya - Hollanda maçı hangi kanalda? Polonya - Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta Polonya - Hollanda maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Hollanda maçı hangi kanalda, hakemi kim? Polonya - Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya - Hollanda, UEFA Uluslar Ligi maçı 18 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - Hollanda, UEFA Uluslar Ligi maçı UEFA.tv, kanalından yayınlanacak.

ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Şu anki şampiyon: Portekiz millî futbol takımı

En başarılı takım: Portekiz (1 kez)

Açılış sezonu: 2018-19

Kuruluş tarihi: Eylül 2018

Takım sayısı: 55

2020/21 UEFA ULUSLAR LİGİ NASIL OYNANACAK?

Bu sene 3 Eylül tarihinde ikincisi oynanmaya başlanacak UEFA Uluslar Ligi'nde, 55 üye federasyonun Millî Takımları 4 ayrı ligde toplamda 14 farklı grupta yarışacak. Yalnızca D Ligi 2. Grup'un istisnai olarak üç takımdan oluştuğu turnuvada, diğer ekiplerin tamamı dörderli gruplarda mücadele edecek.

İLK TURNUVADAN FARKLILIKLARI VAR

İlki 2018-2019 Sezonunda oynanan UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 Sezonunda birtakım değişikliklere gidildi. 55 üye ülkenin fikirleri alınarak ve talepleri doğrultusunda yapılan değişikler sonucunda, hazırlık maçlarının sayısını minimize etmek amacıyla grupların tamamı (D Ligi 2. Grup hariç) dörder takımdan oluşturuldu. Bu sayede turnuvada mücadele edecek her takımın gruplarındaki son maçlarını aynı gün aynı saatte oynanmasına imkân tanındı. Ayrıca toplamda oynanacak maç sayısının 138'den 162'ye yükselmesiyle birlikte turnuvanın ticari değeri de artırılmış oldu.

TURNUVA NASIL OYNANACAK?

B, C ve D liglerinde mücadele edecek ekipler gruplarında aldıkları sonuçlara göre bir üst lige yükselebilir ya da bir alt lige düşebilirken, A Ligi'nde gruplarını birinci tamamlayan dört takım 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi Finali'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

A, B ve C liglerinde 16'şar, D Ligi'nde ise 7 takımın mücadele edeceği turnuvada A ve B Liglerinde gruplarında sonuncu olan takımlar bir alt lige düşerken, D Ligi'ndeki grup sayısının iki olmasından dolayı C Ligi'nden yalnızca iki takım D Ligi'ne düşecek. C Ligi'nden D Ligi'ne düşecek takımlar, gruplarında sonuncu olan dört C Ligi ekibinin birbirleriyle iç ve dış sahada oynayacağı play-off müsabakalarının sonucuna göre belirlenecek.

KAZANAN NASIL BELİRLENECEK?

A Ligi'nde gruplarında birinci olan dört takım, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde mücadele etmeye hak kazanacak ve aralarında oynanacak maçlar sonucunda turnuvanın kazananı belirlenecek. Final maçları, bu dört takımdan daha sonra belirlenecek birinin ev sahipliğinde oynanacak.

2020-2021 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ:

1. hafta: 3-5 Eylül 2020

2. hafta: 6-8 Eylül 2020

3. hafta: 8-10 Ekim 2020

4. hafta: 11-13 Ekim 2020

5. hafta: 12-14 Kasım 2020

6. hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

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