Rusya, Dünya Kupası'na da el sallıyor! Polonya'dan tarihi duruş

Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Manchester United ve Schalke, Rus firmalarla olan anlaşmalarını iptal etti. UEFA, Devler Ligi finalini Rusya'dan aldı. Öte yandan Formula 1 yönetimi de Rusya'yı takvimden çıkardı.

POLONYA'DAN SERT ÇIKIŞ

Polonya Milli Takımı, 24 Mart'ta oynanacak Rusya maçına çıkmama kararı aldı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ve kaptan Robert Lewandowski çok sert açıklama yaptı.

Cezary Kulesza

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Kulesza yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit hareket vakti. Polonya bu maçı kesinlikle oynamayacak, sahaya çıkmayacak" dedi.

LEWANDOWSKİ'DEN DESTEK

Kaptan Lewandowski de, "Bu, doğru karar. Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği bir durumda, Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar, bundan sorumlu değil, evet ama hiçbir şey olmuyormuş gibi de davranamayız. Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için Ukrayna'ya karşı askerli saldırganlığın mağdurlarıyla dayanışma zamanı" açıklamasını yaptı.