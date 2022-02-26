Rusya, Dünya Kupası'na da el sallıyor! Polonya'dan tarihi duruş - Haberler

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Rusya, Dünya Kupası'na da el sallıyor! Polonya'dan tarihi duruş

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçına çıkmayacak. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza'nın yaptığı sert açıklamaya kaptan Lewandowski de tam destek verdi.

Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Manchester United ve Schalke, Rus firmalarla olan anlaşmalarını iptal etti. UEFA, Devler Ligi finalini Rusya'dan aldı. Öte yandan Formula 1 yönetimi de Rusya'yı takvimden çıkardı.

Polonya'dan hiç unutulmayacak tepki! Ne olursa olsun Rusya ile maça çıkmayacaklar

Polonya Milli Takımı, 24 Mart'ta oynanacak Rusya maçına çıkmama kararı aldı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ve kaptan Robert Lewandowski çok sert açıklama yaptı.

Polonya'dan hiç unutulmayacak tepki! Ne olursa olsun Rusya ile maça çıkmayacaklarCezary Kulesza

Kulesza yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit hareket vakti. Polonya bu maçı kesinlikle oynamayacak, sahaya çıkmayacak" dedi.

Kaptan Lewandowski de, "Bu, doğru karar. Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği bir durumda, Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar, bundan sorumlu değil, evet ama hiçbir şey olmuyormuş gibi de davranamayız. Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için Ukrayna'ya karşı askerli saldırganlığın mağdurlarıyla dayanışma zamanı" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski, Vladimir Putin, Dünya Kupası, Ukrayna, Rusya, Kiev, Spor, Haberler

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