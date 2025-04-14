Zirai Dondan Etkilenen Çiftçiler İçin Acil Destek Talebi

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, zirai dondan etkilenen çiftçilerin zararlarının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Akın, partisinin Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yurt genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don olayını birçok tarım ürününü etkileyen "felaket" olarak nitelendirdi.

Zirai donun gıda güvenliğini, ihracatı, ithalatı ve yaşam maliyetlerini olumsuz etkileyeceğini ileri süren Akın, "Çiftçilerimize acil destek istiyoruz. Devlet, acilen bir felaket olarak değerlendirmeli ve herkesin zararını karşılamalı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklandığını da anımsatan Akın, Türkiye genelinde yaklaşık 75 bine yakın öğretmenin yerinden edildiğini, bu liselerde yetişen öğrencilerin daha iyi eğitim almalarının engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.