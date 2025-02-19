Zelenskiy, Trump'ı Dezenformasyonla Suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bir ulusun lideri olarak çok saygı duyduğumuz Başkan Trump, ne yazık ki bir dezenformasyon alanında yaşıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump'ın Ukrayna halkının devlet başkanına destek oranının yüzde 4'e düştüğüne ilişkin ifadelerine cevap veren Zelenskiy, yapılan bir ankete göre Ukrayna halkının yüzde 58'inin kendisine lider olarak güvendiğini söyledi. Bu oranın Rusya kaynaklı bir dezenformasyon olduğunu belirten Zelenskiy, "Bir ulusun lideri olarak çok saygı duyduğumuz Başkan Trump, ne yazık ki bir dezenformasyon alanında yaşıyor" dedi.

Trump'ın ekibinin daha gerçekçi olmasını beklediğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm bunlar Ukrayna'yı kesinlikle olumlu yönde etkilemiyor. Putin'i izolasyondan çıkarıyorlar. Bence Putin ve Ruslar gerçekten mutlu. Çünkü görüşmelere dahil oldular" dedi.

Trump'ın Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemesine ilişkin konuşan Zelenskiy, bu teklifi reddettiğini çünkü teklifin taslağına göre Ukrayna'nın ABD'ye minerallerin yüzde 50'sini vermesi gerektiği ve Zelenskiy'nin talep ettiği güvenlik garantilerinden hiç bahsedilmediğini ifade ederek, "Ukrayna'yı koruyorum, onu satamam, devletimizi satamam" şeklinde konuştu. Trump'ın teklifinin ciddi olmadığını söyleyen Zelenskiy, ancak güvenlik garantileri içeren "ciddi bir belge" üzerinde çalışabileceğini belirtti. Zelenskiy, Ukrayna için en iyi garantiyi ise NATO'nun sağlayabileceğini ifade etti.

Ukrayna'daki savaşın maliyetinin şu ana kadar 320 milyar dolara ulaştığını açıklayan Zelenskiy, Kiev ile ABD'nin bu konuda farklı verilere sahip olduğunu söyledi. Ukraynalı kaynaklardan yaklaşık 120 milyar dolar, ABD ve Avrupa Birliği'nden ise 200 milyar dolar geldiğini belirten Zelenskiy, ABD'nin bütçe desteğinin yanı sıra 67 milyar dolarlık silah yardımı sağladığını söyledi - KİEV