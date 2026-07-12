Ukrayna Başbakanı Svyrydenko görevden ayrılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin siyasi stratejisinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, Başbakan Yulia Svyrydenko'yu görevden almayı planladığını açıkladı.

Ukrayna'da savaş çerçevesinde seçimlerin yasak olması nedeniyle sıkıyönetim kapsamında görevini sürdüren Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir yıldır görevde bulunan Başbakan Yulia Svyrydenko'yu görevden almayı planladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada Ukrayna'nın siyasi stratejisinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini açıklayan Zelenskiy, "Güncellenen siyasi stratejinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla personel değişiklikleri başlayacak. Bu ayrıntıları Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ile görüştük. Bu değişikliklerin Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesini gerektirdiği konusunda mutabık kaldık. Yulia'ya başbakan olarak yürüttüğü açık, istikrarlı ve etkili çalışmalar ile uzun yıllardır Ukrayna ekibine sunduğu verimli hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Zelenskiy, "Kendisine, kilit partnerlerimizden biriyle ilişkilerimizi yürüteceği yeni ve önemli bir görev teklif ettim. Ukrayna Parlamentosu üyeleriyle birlikte hükümette gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Svyrydenko: "Ukrayna'ya hizmet etmeyi amaçlayan her göreve hazırım"

Zelenskiy'in başbakanın görevine son verilmesi ve kabine değişikliğine ilişkin beklenmedik açıklamalarının ardından Başbakan Yulia Svyrydenko da yayınladığı açıklamayla görevden ayrılacağını teyit etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Svyrydenko, "Ukrayna'nın modern tarihindeki en zorlu dönemlerden birinde hükümete liderlik etme onurunu yaşamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri toplantıda bundan sonra izlenecek adımları görüştüklerini ifade eden Svyrydenko, "Ukrayna'ya hizmet etmeyi, ülkemizin konumunu güçlendirmeyi, ulusal çıkarlarımızı savunmayı ve adil bir barışı daha da yakınlaştırmayı amaçlayan her göreve hazırım" dedi.

Kararın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Svyrydenko, Shmyhal'ın yerine gelmişti

Svyrydenko, Temmuz 2025'te eski Başbakan Denys Shmyhal'ın yerine göreve gelmişti. Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olarak da görev yapan Svyrydenko döneminde hükümet, Ukrayna'nın yerli savunma sanayisini geliştirme, ekonomiyi güçlendirme ve Rusya ile savaş karşısında devletin dayanıklılığını korumaya öncelik vermişti.

Ukrayna yasalarına göre başbakanın istifa etmesi, tüm Bakanlar Kurulu'nun istifası anlamına geliyor. Mevcut kabine, yeni hükümet onaylanıncaya kadar geçici hükümet sıfatıyla görevini sürdürmeye devam edecek.

Zelenskiy, kabinede en son değişikliği geçtiğimiz ocak ayında Devlet Başkanlığı Ofisi eski Başkanı Andriy Yermak'ın da isminin karıştığı yakın çevresindeki bir yolsuzluk skandalının ardından gerçekleştirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı