Yurtdışı kazançlarla ilgili düzenleme hükümleri içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda vergi düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından teklif yasalaştı. Buna göre; amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek.

Veraset yoluyla mal intikalinde yüzde bir vergi uygulanacak

Teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarının iki katı gelir vergisinden istisna olacak.

Yurtdışında elde edilen kazançlar ve iratlar için vergi istisnası getiriliyor. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olacak.

Doğrudan Yabancı yatırımlar Kanunu'na ek fıkra eklenerek, nitelikli hizmet merkezi tanımlanıyor. Nitelikli Hizmet Merkezi en az üç farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak, ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade eder. Bu merkezler, hukuk danışmanlığı, yurtiçi faaliyetlere veya Türk hukukuna yönelik faaliyetler, finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, satış, satış sonrası destek, araştırma ve geliştirme, dış tedarik, yeni ürünlerin test edilmesi gibi hizmetleri sunacak.

Yurtdışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurtdışında satılmasından veya yurtdışında mal alım ve satım alımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların yüzde 95'i, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar yüzde 100 Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanabilecek.

Kurumlar Vergisi oranı, sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetleriyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim faaliyetleriyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için yüzde 12.5 olarak uygulanacak.

Gerçek ve tüzel kişilerce yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/12/2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen kıymetlerin adlarına açılan hesaplara bildirim tarihinden 2 ay içinde yatırılması gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen teknogirişim rozetine sahip halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmelerine dayanarak yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak. - ANKARA

