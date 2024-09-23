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Yunusemre Belediyesi'nde 200 Personel İşten Çıkarıldı

Yunusemre Belediyesi'nde 200 Personel İşten Çıkarıldı
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, düzenlediği basın toplantısında 200 personelin işten çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, ekonomik nedenlerle Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin iptal edildiğini duyurdu. Balaban, işten çıkarılanlar arasında eşlerin birlikte çalıştığı çalışanlar olduğunu ve liyakat eksikliği nedeniyle bazı personelin işine son verildiğini belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık." dedi.

Makamında düzenlediği basın toplantısında gündemindeki konulara değinen Balaban, 29 Eylül'de yapmayı düşündükleri Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal ettiklerini belirtti.

Belediyede 200 personeli işten çıkardıklarını aktaran Balaban, "Evet doğrudur. 200 arkadaşımızı işten çıkarttık, yolları ayırdık." ifadelerini kullandı.

Balaban, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"52 arkadaşımız karı-koca oldukları için aynı belediyede birlikte çalıştıkları için demokratik bir şekilde söyledik. Müdürlerimizin de eşi vardı. Hiçbir ayrım yapmadan bu kriteri net bir şekilde uyguladık. Birçok konuda herkese saygım var ama liyakatsizlik vardı. Kreşlerdeki öğretmenlerimizin tamamı lise mezunuydu. 50-60 arkadaşımızı korkmadan, çekinmeden söylüyorum, Özgür Özel'e, Sayın Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli insanına, buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı, bizler hakkında her türlü karalamayı yaptıkları, 'bankamatik' oldukları ve bir siyasi militan oldukları için bu arkadaşlarla da yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık. Siyasi iradeyle gelen siyasi iradeyle de gider."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika

Yerel Yönetim Belediye Politika Ekonomi Balaban

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