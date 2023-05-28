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YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçimler sıkıntısız devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçimler sıkıntısız devam ediyor

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, seçimlerin sıkıntısız devam ettiğini belirtirken, sonuçların daha erken çıkabileceğini düşündüklerini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, " 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir" dedi.

İkinci tur sonuçlarının 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminden daha erken sonuçlanıp sonuçlanmayacağı soru yöneltilen Yener, "14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener 14 Mayıs Politika Haberler

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