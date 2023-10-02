Yeşil Sol Parti Milletvekilleri İşsizlik ve Yoksulluk Sorununu Gündeme Taşıdı

Yeşil Sol Parti'li bazı milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla işsizlik ve yoksulluk sorununu değerlendirdi. Milletvekilleri, ekonomik çözümler üretilmesini ve projelerin hayata geçirilerek halkın refah seviyesinin yükseltilmesini talep etti.

Yeşil Sol Parti'li bazı milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, ilde başta kadınlar ve gençler olmak üzere, işsizliğin sorun haline geldiğini öne sürdü.

İktidarın, işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçebilecek ekonomik çözümleri üretmesini isteyen Olan, Bitlis'te tarım, hayvancılık ve turizm alanında projelerin hayata geçirilerek, halkın refah seviyesinin yükseltilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise Kars Belediyesine, 2 Ekim 2020'de kayyum atandığını hatırlatarak, "Bugün Kars halkının iradesinin gasbedilmesinin yıl dönümü." dedi.

Yerel yönetimlerin bütün kazanımlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşımın benimsendiğini ileri süren Koçyiğit, "Kayyumlar, sadece bölge halkının hizmet alma hakkını ve temel seçme seçilme hakkını yok etmiyor, aynı zamanda bölgeye giden kaynaklar, kayyumlar eliyle bir avuç yandaşa peşkeş çekiliyor." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da ilin temel ekonomik uğraşının tarım olduğunu, girdi maliyetlerinin fahiş artışlarına karşın satış fiyatlarının düşük olmasının, bölge çiftçisini geçinemez hale getirdiğini savundu.

Bu nedenle tarım yapılan arazilerin azaldığını iddia eden Ayan, "Geçimini tarımdan sağlayan nüfus, uygulanan bu politikalardan dolayı her geçen gün azalmaktadır. Çiftçiler, sorunlarını sıklıkla dile getirmelerine rağmen seslerini duyuramamış, beklentilerin çok altında alım fiyatı ile karşılaşmıştır. Çiftçilerimiz adına üretim maliyetlerinde teşvik oranlarının artırılmasını ve ürünler için fiyatların adil bir şekilde belirlenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.