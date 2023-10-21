Yerli ve Milli Parti İstanbul İl Başkanlığı Açıldı

Yerli ve Milli Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı açılış programı yapıldı. Açılışta konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 'Yerli ve Milli Parti olarak ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin çok önemli noktalarına parmak basacağız. Partimiz, Türkiye'nin çok önemli sorunlarını çözmek için projeler üretecek bir partidir. Yerli ve Milli Parti, bütün İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun' dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde, bugün yapılan açılış programına; Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, Yerli ve Milli Parti Kurucu Üyesi Sabri Erbakan ile Yerli ve Milli Parti İstanbul İl Başkanı Av. Ahmet Barut katıldı. Açılış programında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Teoman Mutlu, 'Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in kulağıma küpe ettiğim bir sözü vardır. Siyasette hiçbir şey bitmez. Benim görüşüme göre doğru zaman gelene kadar da ertelenir. Şöyle düşünün; millete hizmet etmenin sonu, ucu bucağı, sınırı asla olmaz. En umutsuz ortamda dahi yapılacak çok işler' şeklinde konuştu.

'KURUCULARIMIZIN HEPSİ KENDİ ALANINDA UZMAN'

Mutlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Bugün milli Kurtuluş Savaşı'mızdaki günlerden daha mı kötü durumdayız' Elbette ki değiliz. Öyleyse bir şeyler yapmalı, ne yapmalı? Halkın güvence duyacağı, umudunu bağlayacağı, namuslu, bilgili, yürekli bir parti kurulmalı. Öyle bir parti kurulmalı ki halkın sığınacağı bir liman olmalı, sıcak bir ana kucağı olmalı. Güvenilen bir baba ocağı olmalı. İşte biz bunun için Yerli ve Milli partiyi kurduk. Yeniden kucaklaşmak, halaylar çekmek için bu partiyi kurduk. Hep birlikte yaşayalım diye biz yerli ve milli partiyi kurduk. Kurucularımızın çoğunluğu ilk defa siyasete karışıyor. Hepsi kendi alanlarında uzman kişiler. Hal böyle olunca da ortaya Cumhuriyet tarihimizin en güçlü ve en donanımlı partisi çıkıyor. O kadar büyük sevgi gördük ki sadece 33 günde 33 tane ilimizi kurduk. Bugün de 34'üncü ilimizi Sayın Ahmet Barut ile ve değerli yönetimiyle kuruyoruz.?

'TÜRKİYE'DEKİ ADALET SİSTEMİNİ DÜZELTECEĞİZ'

Yerli ve Milli Parti'nin ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin çok önemli noktalarına parmak basacağını belirten Mutlu, 'Gerçekten çok önemli sorunlarını çözmek için projeler üretecek bir partidir. Yerli ve Milli Parti, bütün İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Öncelikli olarak çözeceğimiz sorunlar arasında Türkiye'de adalet sistemini farklı bir yapı haline getireceğiz. Çünkü Türkiye'de şu an ulusal ve evrensel hukuk kuralları uygulanmıyor. Maalesef yargı talimatla yönetiliyor. Dolayısıyla eğer ekonomimizin de iyi olmasını istiyorsak adaleti sağlayarak yurt dışındaki yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek adına projelerimiz var. Tabii ki tarımda, sağlıkta, eğitimde de çalışmalarımız var. Bunların hepsine çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı.