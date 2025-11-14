Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Yeniden Refah Partisi, 16 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 09.30'da 3. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek.

Kongre süreci kapsamında geçen yıl eylül ayında başlayan il ve ilçe kongreleri 2 hafta önce tamamlandı.

Ana sloganı "Hilalin emrinde, hakikatin izinde" olarak belirlenen kongrede, partinin Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yansıtan iki yeni şarkısının tanıtılması planlanıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) belirlenmesi için de seçim yapılacak.

Kongrenin, yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla Türk siyasi tarihinin en kalabalık kongresi olması hedefleniyor. 1128 delegenin oy kullanacağı kongre için tüm illerden 2 bini aşkın otobüs yola çıkacak.

Kongreye, 45 ülkeden büyükelçi ya da müsteşarın katılması bekleniyor.