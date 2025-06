Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Tepki ve Ekonomik Sorunlar

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç, açıklamasında, " İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrasında iki ülke arasında başlayan savaşı endişeyle takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de olduğu gibi İran'da da sivil hedefleri ayırt etmeksizin yaptığı saldırılar karşısında İran halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. İsrail terör kabinesinin Gazze saldırıları başladığında bundan sonraki hedef İran'dır dedik. İran'dan sonraki hedefi görmek için kain olmaya gerek yoktur. Türkiye uyanık ve dikkatli olmak zorundadır. Hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklı devrede olmalıdır. Siyonizmin kölesi gibi çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin incirlik ve kürecik üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmelidir. İsrail'in zorbalığı Trump'ın zorbalığından yüz bulmaktadır. İsrail şımardıkça şımarmaktadır, şımardıkça şımartılmaktadır. Saldırgan İsrail, terörist başbakanı Netanyahu topyekün bir bölgesel savaş için Amerika'yı da sıcak savaşın içine çekmeye çalışmaktadır. Terörist Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Amerikan halkını kışkırtıcı mahiyette tehditkar saldırılarına, salvolarına savaşın başladığı ilk günden bu yana devam etmektedir. ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu'nun tehditkar ve saldırgan üslubunun etkisi altında kalmaktadır. Trump Netanyahu'nun etkisine girdikten sonra Türkiye'deki üsler Türkiye için bile tehlikeli olacaktır. Tekrar söylüyorum. Trump Netanyahu'nun emrine tam manasıyla girdikten sonra Türkiye'deki üsler Türkiye için bile tehlikeli olacaktır. Alınacak önlemler bugünden alınmalı, rezervler konulmalıdır. Bu arada İsrail Birleşmiş Milletler raporlarına göre yüz binlerce insanın katlettiği Gazze'de yıkıma ve kıyıma tüm hızıyla devam etmektedir. Türkiye için somut adımlar atma vakti geçmektedir. İncirlik ve kürecik üslerini kapatmanın yanında D8 devletleri teşkilatı Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da acilen toplantıya çağrılmalı ve D8 zirvesinden İsrail'e karşı ortak yaptırım kararları çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıç sözlerine şöyle devam etti; "Asgari ücret ve emekli aylıkları enflasyon karşısında her geçen gün erimeye devam ediyor. Bakanlar emekliye de asgari ücretliye de temmuzda ara zam verilmeyeceğini açıklarken çok rahat. Bakanlar rahat ama vatandaş rahatsız. Türkiye'de artık karpuz dilimle kiraz taneyle satılıyor. Tarım ülkesi Türkiye'de kiraz mevsiminde bile kiraz kiloyla değil taneyle. Bakanlara çağrımızı her hafta yapıyoruz. Bu hafta da yapıyoruz. Asgari ücretliye ve emekli maaşlarına temmuzda mutlaka ara zam yapılmalıdır. Biz çağrımızı yaptıkça bakanlarda açıklamalarını yapıyorlar. Asgari ücretliye de emekliye de temmuzda ara zam yok diyorlar. Evet bakanlar bu açıklamayı yaparken rahat ama vatandaş rahatsız. Karpuz dilimle, kiraz taneyle satılıyor. Biz Türkiye'de mevcut KDV ve ÖTV oranlarından bile şikayet ederken hükümet meclise yeni bir ÖTV paketi gönderdi. Temel tüketim maddelerinden bir evin bir arabasından bile yüksek miktarda özel tüketim vergisi alınıyor. En azından her ev için bir araba istisna edilir. Biz mevcut ÖTV oranlarının bile yüksekliğinden şikayet ederken, var olan ÖTV oranlarının üzerine daha yüksek oranlar ilave ediliyor. Çare vergileri artırmakta değildir. Çare tasarrufu artırmaktadır. Çare israf musluklarını kısmaktadır. Çare borç batağından çıkmakta, faiz harcamalarından kurtulmaktadır. Dolayısıyla çare Türkiye'yi faizsiz adil ekonomik düzenle oluşturmaktadır."