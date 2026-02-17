Haberler

Yeni Yol Partili Kılıç, ekonominin vicdan, ahlak ve adaletle yürüyeceğini söyledi

Güncelleme:
Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gelir dağılımındaki eşitsizliğin sosyal huzuru zedelediğini ve gıda enflasyonundaki artışa dikkat çekti. Ekonominin ahlak ve adaletle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Ekonomi vicdanla, ahlakla, adaletle birlikte yürür. Eğer bir ülkede gelir dağılımı bozuluyorsa, zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyorsa orada sosyal huzur zedelenir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların büyük bir bölümünün ramazan ayını buruk karşıladığını söyledi.

İftar sofralarının her geçen yıl biraz daha küçüldüğünü ileri süren Kılıç, "Sofradaki yangın büyüyor, resmi veriler dahi gıda enflasyonunun yüzde 30'ların üzerinde seyrettiğini göstermektedir. Bazı temel ürünlerde artış oranları bunun çok daha üzerindedir. Tarımsal üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 40'lara yaklaşmıştır. Girdi maliyetleri, mazot, gübre, yem ve enerji kalemleri de yüzde 30'un üzerinde artmıştır." ifadelerini kullandı.

Ekonominin sadece teknik bir mesele olmadığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Ekonomi vicdanla, ahlakla, adaletle birlikte yürür. Eğer bir ülkede gelir dağılımı bozuluyorsa, zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyorsa orada sosyal huzur zedelenir. Biz istiyoruz ki hiçbir anne mutfakta mahcup olmasın, hiçbir baba çocuğuna 'Alamam' demek zorunda kalmasın. Hiçbir çiftçi toprağını terk etmesin, hiçbir genç umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin potansiyeli vardır, toprağı bereketlidir. Çalışkan insan gücüne sahiptir. Doğru planlama ile bu sorunları aşmak mümkündür. Ramazan ayı bize paylaşmayı ve adaleti hatırlatır."

Kaynak: AA " / " + Ahmet Buğra Olaç -
