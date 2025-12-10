Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Bu yıl kadına, gençliğe, hukuka, çiftçiye ayrılan paradan daha fazlası, garanti ödemeli yatırımlara gidecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin önceki yıllara göre azaldığını dile getirerek, bütçenin doğru yerlerde, hakkaniyetle kullanılmasını istedi.

Yap-işlet-devret projelerini doğru bulduklarını belirten Ekmen ancak ciddi şekilde hem projelendirme hem finansman hem de uygulamada sorunlar olduğunu savundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden, 2019'da otoyol ve köprüler için 5,1 milyar lira garanti ödeme yapıldığını, bu yıl bu rakamın 101 milyar liraya ulaştığını belirten Ekmen, "Bu yıl kadına, gençliğe, hukuka, çiftçiye ayrılan paradan daha fazlası, garanti ödemeli yatırımlara gidecektir." dedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ın ulaşımda sorunlar yaşadığını öne sürerek, ulaşımın bir şehrin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin aldığı oyun yüksekliğine değinen Karatutlu, şehrin "yatırım" konusunda bunun karşılığını alamadığını savundu.

Kahramanmaraş merkezinin deprem nedeniyle Onikişubat ilçesine taşındığını anımsatan Karatutlu, ilçede trafiğin yoğun olduğu yerlere köprülü kavşak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Şehrin hızlı tren ihtiyacı olduğunu aktaran Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'na uçakların inerken zorluk yaşadığını, sefer sayısının ve uçak teknisyeninin yetmediğini iddia etti.

"Bu bütçe bir faiz bütçesidir"

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, bütçenin sahadaki ekonomik sorunlara çözüm üretemediğini ileri sürdü.

Kağıt üzerinde büyüyen rakamların esnafın, memurun, emeklinin, sanayicinin ve çiftçinin yaşadığı sıkıntıları gidermediğini savunan Ergin, şunları kaydetti:

"2026 bütçesinde toplam gider olarak 18 trilyon 929 milyar lira görülürken, gelir kaleminde 16 trilyon 216 milyar lira olarak hesaplanmış. Henüz yolun başındayken bütçe 2 trilyon 713 milyar lira açık veriyor. 2026 bütçesinin en çarpıcı yönü şudur, bu bütçe bir faiz bütçesidir. Faiz ödemelerine ayrılan pay tam 2 trilyon 742 milyar liradır. Bu, 2026 bütçesinin yüzde 14,5'ine tekabül ediyor."

Ergin, faize ayrılan paranın birçok bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu, vergiler ve cezalarla bu faizi ödemenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu bütçenin mevcut ekonomik sorunlara çözüm üretme kapasitesi çok sınırlıdır. Türkiye'nin daha cesur, daha akılcı, daha üretim ve teknoloji odaklı bir dış ticaret vizyonuna ihtiyacı vardır. Maalesef bu bütçe o vizyonu taşımamaktadır." şeklinde konuştu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bütçenin "iflas bütçesi" olduğunu savunarak, "Bu bütçenin hiçbirinde esnaf, çiftçi, memur, emekli, dar gelirliler yok." dedi.

Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi bugün de faizci bir bütçeyle karşı karşıyayız. Grafiklere her şeyi söyletebilirsiniz, gerçekler ortada. 40 milyon insan açlık sınırının altında bir gelire sahip, 60 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Mahkemelerde 26 milyon icra dosyası var. Bugün emeklimiz 16 bin lira, asgari ücretlimiz 22 bin lira maaş alıyor ve devlet kaçak işçi çalıştırarak çalıştırdığı elemanlara asgari ücretin daha altında maaş veriyor, vekil imamlara, ücretli öğretmenlere, psikologlara. Gerçekler ortada, bugün binlerce esnaf kepenk kapatmayla karşı karşıya. Büyüme var, savunma sanayi büyüyor bir de deprem nedeniyle inşaat sektörü büyüyor ama siz bunları dışarı atarsanız ülkenin iflas halinde olduğunu görürsünüz."